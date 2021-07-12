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هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.
ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.
ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.
وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:56 AM
بينها البطء في إمداد الدول النامية باللقاحات وزيادة إصابات ووفيات كورونابرنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.
ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.
ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.
وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
، برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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