، "الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.