، أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة

تفقّد أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل، اليوم، بحضور نائبه الأمير #بدر_بن_سلطان، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة #المشاعر_المقدّسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

ودشّن الفيصل مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي يقع في مدخل مدينة مكة المكرّمة من الجهة الغربية.