محمد بن مسعود - الدمام - 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:35 AM #سلطان_عُمان يغادر #المملكة بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات #سلطان_عُمان يغادر #المملكة بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات غادر سلطان_عُمان السلطان هيثم بن طارق، المملكة، بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات. الكلمات المفتاحية ، #سلطان_عُمان يغادر #المملكة بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات ،

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