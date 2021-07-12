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كشفت تسريبات صحفية عن نية شركة أبل الأمريكية إحداث تغييرات وتحديثات كبرى في حسابها الشهير "ماك بوك برو".
وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، أن أبرز تلك التحديثات المرتقبة من أبل على ماك بوك برو، تتمثل في ترقية كاميرا الويب الخاصة به؛ لتصبح بمعدل 1080 بيكسل.
كما أعادت أبل تصميم حاسبها "ماك بوك برو" بحيث يصبح بإصدارين أحدهما بقياس 14 بوصة والآخر بقياس 16 بوصة.
وأرجعت التقارير ترقية أبل لكاميرا ويب حواسيب "ماك بوك برو" إلى استعانتها بمستشعرات جديدة من نوع "إم 1" لإحداث معالجة لإشارات الصور وتحسين جودتها.
كما رصدت تقارير أخرى أيضًا أن أبل ستستعين بمعالج أحدث من هذا باسم "إم 2" سيصدر في أوائل عام 2022، لدعم حواسيب ماك بوك برو الجديدة أيضًا، الذي سيوفر نظم ألوان محدثة كذلك.
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-12
كشفت تسريبات صحفية عن نية شركة أبل الأمريكية إحداث تغييرات وتحديثات كبرى في حسابها الشهير "ماك بوك برو".
وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، أن أبرز تلك التحديثات المرتقبة من أبل على ماك بوك برو، تتمثل في ترقية كاميرا الويب الخاصة به؛ لتصبح بمعدل 1080 بيكسل.
كما أعادت أبل تصميم حاسبها "ماك بوك برو" بحيث يصبح بإصدارين أحدهما بقياس 14 بوصة والآخر بقياس 16 بوصة.
وأرجعت التقارير ترقية أبل لكاميرا ويب حواسيب "ماك بوك برو" إلى استعانتها بمستشعرات جديدة من نوع "إم 1" لإحداث معالجة لإشارات الصور وتحسين جودتها.
كما رصدت تقارير أخرى أيضًا أن أبل ستستعين بمعالج أحدث من هذا باسم "إم 2" سيصدر في أوائل عام 2022، لدعم حواسيب ماك بوك برو الجديدة أيضًا، الذي سيوفر نظم ألوان محدثة كذلك.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:09 AM
استعانت بمستشعرات جديدة من نوع "إم 1" لتحسين جودة الصور
كشفت تسريبات صحفية عن نية شركة أبل الأمريكية إحداث تغييرات وتحديثات كبرى في حسابها الشهير "ماك بوك برو".
وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، أن أبرز تلك التحديثات المرتقبة من أبل على ماك بوك برو، تتمثل في ترقية كاميرا الويب الخاصة به؛ لتصبح بمعدل 1080 بيكسل.
كما أعادت أبل تصميم حاسبها "ماك بوك برو" بحيث يصبح بإصدارين أحدهما بقياس 14 بوصة والآخر بقياس 16 بوصة.
وأرجعت التقارير ترقية أبل لكاميرا ويب حواسيب "ماك بوك برو" إلى استعانتها بمستشعرات جديدة من نوع "إم 1" لإحداث معالجة لإشارات الصور وتحسين جودتها.
كما رصدت تقارير أخرى أيضًا أن أبل ستستعين بمعالج أحدث من هذا باسم "إم 2" سيصدر في أوائل عام 2022، لدعم حواسيب ماك بوك برو الجديدة أيضًا، الذي سيوفر نظم ألوان محدثة كذلك.
، تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" ،
المصدر : الخليج 365
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