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سلطان عُمان يغادر ‎المملكة بعد زيارة رسمية شهدت عدة اتفاقيات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

غادر سلطان عمان هيثم بن طارق المملكة بعد زيارة رسمية شهدت عدة اتفاقيات.

وقد شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك بحضور الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ووقع على المذكرة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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