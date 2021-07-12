شكرا لمتابعة خبر عن المرصد الفلكي : تتعامد الشمس على الكعبة يوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أن تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الخميس 15 يوليو الساعة 12:27 بتوقيت مكة المكرمة.

وذكر المرصد الفلكي أن ذلك يأتي لتساوي خط عرض الكعبة مع ميل الشمس، حيث يستفاد من الظاهرة في البلاد التي تشارك مكة المكرمة في جزء من النهار بوضع شاخص متعامد فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل في هذا التوقيت.

وتابعت أن الشمس تتعامد على الكعبة مرتان من كل عام الأولي يوم 28 مايو، والثانية إما 15 أو 17يوليو.

وأشارت إلى أنه يمكن تحديد اتجاه القبلة في كل البلاد التي تشارك مكة في نفس النهار وذلك بدون البوصلة أو أي أجهزة وبدقة عالية.

وتابعت أن ذلك يكون بوضع شاخص متعامد على الأرض تمام وعند موعد تعامد الشمس على الكعبة المذكور سالفًا يشير عكس الظل في اتجاه الشاخص إلى اتجاه القبلة تمامًا.