شكرا لمتابعة خبر عن رئيس شؤون الحرمين يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح باب الملك عبدالعزيز ، بالإضافة إلى باب العمرة وباب الفتح استعدادا لموسم الحج .

وقال السديس إن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، مبيناً أن التوجيهات السديدة تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن معالي الرئيس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.