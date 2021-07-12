شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" توضح أهمية شهادة إشغال المباني السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن شهادة إشغال المبنى هي شهادة تصدر بعد التأكد من مطابقة متطلبات المبنى للكود السعودي للمباني السكنية.

وذكرت أن الشهادة تتضمن رقم وتاريخ الرخصة، واسم وإثبات مالك المبنى، وعنوان المبنى وإحداثياته، ورقم قطعة الأرض، ونوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها، واسم الأمانة والبلدية، وبيانات المكتب الهندسي المصمم والمشرف والمقاول

وأضافت أنه لا يشغل المبنى إلا بموجب شهادة اشغال المطابقة للكود السعودي للمباني السكنية.