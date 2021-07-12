شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": وظفنا 8000 مواطن في قطاع الاتصالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توظيف نحو ٨٠٠٠ مواطن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بدء تطبيق القرار من أصل 9000 وظيفة مستهدفة.

وأكدت الوزارة على أن 50% من مجموع السعوديين يعملون في المنشآت الكبيرة والعملاقة، وفقًا لـ"عكاظ".

وأشارت إلى أن قرار توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أدى إلى ارتفاع متوسط إطار المشتركين الجدد من الجنسين في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بمقدار ٢٦%.

وكان قد صدر قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".

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