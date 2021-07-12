شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات : غرامة 50 ألف ريال عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.

وذكرت الجوازات أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج تتمثل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأشارت إلى أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة.

وكانت الجوازات قد أكدت أن عقوبة الإبعاد عن المملكة للوافد الذي تم «تبصيمه» ببصمة الحج دون تصريح تبلغ مدتها 10 سنوات، موضحة أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.