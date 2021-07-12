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شكرا لمتابعة خبر عن جمعية بر العارضة تنهي توزيع 285 جهاز كهربائي على مستفيديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة ، توزيع 285 جهاز كهربائي على الأسر المستفيدة من خدماتها وشملت الأجهزة مكيفات وثلاجات ، وذلك ضمن مشروعات وبرامج الجمعية للتخفيف من معاناة المستفيدين في فصل الصيف .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أ. طالع الجابري أن هذه الأجهزة مقدمه من أحد فاعلي الخير الداعمين للجمعية بشكل مستمر .
فيما قدم رئيس الجمعية أ. حسين حريصي ونيابة أعضاء مجلس الإدارة شكره للداعم على تبرعه السخي سائلين الله عز وجل أن يجعل ماقدم في ميزان حسناته .