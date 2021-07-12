سلطان عُمان: نيوم سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، إن مدينة نيوم سيكون لها مستقبل واعد ومكانة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، كما هو مخطط لها بما تشمله من مشاريع سياحية واستثمارية واقتصادية.

وكتب سلطان عُمان (وفقًا للعربية) في كلمة دوَّنها في سجل كبار الزوار، خلال زيارته مركز إثراء المعرفي بنيوم أمس الأحد، برفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يلي:

«لقد سررنا كثيرا بزيارة مركز إثراء المعرفي، بمدينة نيوم، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، على مستقبل هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع بمشيئة الله تعالى».

وتابع «راجين أن تتكلل الجهود بالتوفيق والسداد؛ لتحقيق ما تصبو إليه القيادة في المملكة، لإنشاء هذه المدينة، والتي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مخطط لها».

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