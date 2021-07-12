تدشين الجهاز التشبيهي لإيرباص 320 بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

الرياض - محمد عبدالله - دشنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، أمس، الجهاز التشبيهي المحاكي لطائرة إيرباص 320 (A320neo)، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وعد مدير عام العمليات الجوية والتدريب بالأكاديمية الكابتن محمد الوقاص، في كلمة خلال الحفل المعد بالمناسبة، الجهاز التشبيهي إضافة جديدة إلى ما تمتلكه الأكاديمية من أجهزة متطورة، ومواصلتها في تقديم كل ما يتعلق بتدريب علوم الطيران بمستوى احترافي يتوافق مع أنظمة ومعايير سلامة الطيران المحلية والدولية.

من جانبه، أكد المهندس العمر أن تدشين الجهاز التشبيهي الجديد يعزز إمكانات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ويأتي متزامناً مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للاستراتيجية الجديدة للنقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته من مبادرات متنوعة لتطوير منظومة النقل بالمملكة.

وأضاف أن الجهاز الجديد (A320neo) سيعزز قدرات الأكاديمية في توفير أفضل وأحدث برامج التدريب لطياري " السعودية " وشركة طيران " أديل " وغيرهما من الشركات الوطنية والإقليمية الأخرى، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الطيارين والملاحين.