الحصيني: حالة جوية ممطرة على أجزاء من 6 مناطق والسيول واردة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أن تكون هناك حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من جنوب وجنوب غرب منطقتي الرياض والشرقية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر الحصيني أن الحالة الجوية الممطرة متوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن، لافتًا إلى أنه يُمكن تصنيف هذه الحالة من خفيفة إلى شبه قوية.

وفي ما يتعلق بالحالة الصيفية، أوضح خبير الطقس والمناخ أنه نتيجة لتقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة متوقع استمرارها أيام الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة وفرصة السيول أمر وارد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سماء غائمة جزئيًا الإثنين على مرتفعات جيزان، نجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الإثنين، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ومنطقة القصيم.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة ما يتسبب في اثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.