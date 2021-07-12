«الفيصل» يتفقَّد اليوم المشاعر المقدسة ويدشِّن مرافق لخدمة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - يتفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الإثنين، المشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يفتتح مرافق خاصة بالحجاج.

وذكرت إمارة مكة –عبر تويتر- أن الأمير خالد الفيصل، وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، يتفقد اليوم، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يدشن عددًا من المرافق المعنية بخدمة الحجاج.

كان الأمير الفيصل، سلم أمس الأحد، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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