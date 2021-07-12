شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، في معظم البنوك وتراجع في البنك المركزي المصري.



وتراجع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي رغم تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، فإن العجز التجاري كان قد سجل 3.5 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: أسمدة بنسبة 29.9%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9%، وبطاطس بنسبة 37.2%، وسكر مكرر بنسبة 39.7%.

كما ارتفعت قيمة الواردات 8.1% إلى 5.92 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9%، وخامات الحديد 58.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.

واستقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، خلال 10 أشهر وهو رقم أعلى مقارنة بنفس الفترة، رغم الجائحة.

وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وبلغت تحويلات المصريين، نحو 25.8 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2020، حتى أبريل/نيسان 2021، مقارنة بنحو 23.4 مليار دولار بلغتها في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وقفز متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.56 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع مقابل 18.53 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، أمس.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا عند 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وقفز متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 52.02 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، مقابل 51.87 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، أمس.