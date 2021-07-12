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السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج

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شكرا لقرائتكم السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بفتح باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة وباب الفتح استعدادًا لموسم الحج.

خدمة البيت العتيق

وثمّن السديس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج - متابعات الخليج 365

خدمة ضيوف الرحمن

ولفت إلى أن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مبيناً أن التوجيهات تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج - متابعات الخليج 365 السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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