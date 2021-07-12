السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لموسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بفتح باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة وباب الفتح استعدادًا لموسم الحج.

خدمة البيت العتيق

وثمّن السديس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

خدمة ضيوف الرحمن

ولفت إلى أن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مبيناً أن التوجيهات تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.



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