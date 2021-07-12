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أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320

إضافة جديدة إلى ما تمتلكه الأكاديمية من أجهزة متطورة

متابعات الخليج 365 - جدة

دشنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، أمس، الجهاز التشبيهي المحاكي لطائرة إيرباص 320 (A320neo)، بحضور معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وعد مدير عام العمليات الجوية والتدريب بالأكاديمية الكابتن محمد الوقاص، في كلمة خلال الحفل المعد بالمناسبة، الجهاز التشبيهي إضافة جديدة إلى ما تمتلكه الأكاديمية من أجهزة متطورة، ومواصلتها في تقديم كل ما يتعلق بتدريب علوم الطيران بمستوى احترافي يتوافق مع أنظمة ومعايير سلامة الطيران المحلية والدولية.

أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320 - متابعات الخليج 365

معايير سلامة الطيران المحلية والدولية

من جانبه أكد المهندس العمر أن تدشين الجهاز التشبيهي الجديد يعزز إمكانات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ويأتي متزامناً مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للاستراتيجية الجديدة للنقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته من مبادرات متنوعة لتطوير منظومة النقل بالمملكة.

توفير أفضل وأحدث برامج التدريب

وأضاف أن الجهاز الجديد (A320neo) سيعزز قدرات الأكاديمية في توفير أفضل وأحدث برامج التدريب لطياري ” السعودية ” وشركة طيران ” أديل ” وغيرهما من الشركات الوطنية والإقليمية الأخرى، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الطيارين والملاحين.

أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320 - متابعات الخليج 365 أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320 - متابعات الخليج 365 أكاديمية الأمير سلطان تدشن الجهاز التشبيهي لطائرة إيرباص 320 - متابعات الخليج 365
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