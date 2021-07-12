الحصيني يتوقع حالة جوية ممطرة على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حالة جوية ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أن تلك الحالة ستمتد إلى أجزاء من جنوب وجنوب غرب منطقتي الرياض والشرقية، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

ولفت إلى أن الحالة صيفية وناتجة عن تقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، متوقعاً أن تستمر الأمطار عدة أيام مع إمكانية أن يُصاحبها سيول.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) فيما تكون السماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير، الباحة) ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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