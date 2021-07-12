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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية 126.80 ريال.
تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً عن الأسعار التي حققتها يوم أمس الأحد.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 217.38 ريال (57.97) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.26 ريال (53.14) دولار.
الذهب عيار 21
ووصل عيار 21 إلى 190.21 ريال (50.72) دولار، بينما سجل عيار 18 مبلغ 163.03 ريال (43.48) دولار.
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية 126.80 ريال.
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