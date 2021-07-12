الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً عن الأسعار التي حققتها يوم أمس الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 217.38 ريال (57.97) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 199.26 ريال (53.14) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل عيار 21 إلى 190.21 ريال (50.72) دولار، بينما سجل عيار 18 مبلغ 163.03 ريال (43.48) دولار.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية 126.80 ريال.

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