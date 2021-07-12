استقرار النفط بعد مكاسب استمرت ليومين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد مكاسب استمرت ليومين وسط تفاؤل بأن الطلب على الوقود سيستمر في الارتفاع.

عقود خام برنت

وجاءت العقود الآجلة لخام برنت في نيويورك بالقرب من 75 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، فيما وصل خام تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74 دولاراً للبرميل.

وتسبب طرح اللقاحات وانتعاش النشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، خاصةً الولايات المتحدة، في تعزيز استهلاك الوقود.

تأثير انتشار دلتا

كما تأثرت الأسعار بأنباء انتشار متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن العرض من تحالف “أوبك+” يعيق التوقعات، وهناك أيضًا إشارات على أن انتعاش الصين يتباطأ.



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