تعرف على أسعار الذهب في السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل التعاملات الصباحية الإثنين 12 يوليو 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، إلى مستوى 217.14 ريال (57.90 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة)، خلال مستهل تعاملات الإثنين، ليسجل نحو 190 ريالا (50.67 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح الإثنين، ليسجل نحو 162.85 ريال (43.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الإثنين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 126.66 ريال (33.78 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، الإثنين، 6757.50 ريال (1802 دولارات).

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الإثنين، سجل نحو 1519.97 ريال (405.33 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في ختام التعاملات المتقلبة للأسبوع الماضي، ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.