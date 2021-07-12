شكرا لقرائتكم خبر عن بعدد 245 قطعة.. تدشين مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها (٢٤٥) قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام هي ( الدور الأرضي في مبنى الطواف ١١٤ قطعة، وثمانية قطع للدور الأول، و ١٢٨ قطعة الدور الأول ميزانين).

وتتميز الثريات التي وفرتها وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، وتصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري للمسجد الحرام والمصنوعة من الاستانلس ستيل والمطلية بالذهب، ويبلغ سمكها (٢) ميكرون، وتزن الثريا الواحدة (٢٨٠) كيلوجرام مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العاليـة للخدوش والصدمات بقطر يساوي (٢,٣٨م)، وبإرتفاع يصل حتى(٣٦٠٠م) يتخلف تبعا للطوابق، وقياسات التناسب لكل مبنى.

كما يتيمز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع "دوبلكس" المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى (١٥٢) كم/ساعة بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في هذا المجال، ووفقاً لنظام كود البناء السعودي.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس سلطان بن عاطي القرشي، إن هذه الخدمات تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لخدمة الحرمين الشريفين، وتوفير أرقى وأفضل الأدوات والتصاميم المعمارية التي تتناسب مع طبيعة المكان والزمان.