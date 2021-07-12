- 1/3
- 2/3
- 3/3
فرضت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اليوم الاثنين حتى 22 أغسطس؛ لاحتواء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا.
وسيُطلب إغلاق المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية، مرة أخرى.
وفي أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو؛ سيتم حظر حضور المتفرجين في العاصمة ومحافظات: (سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، وكذلك هوكايدو، وفوكوشيما).
مددت الحكومة حالة الطوارئ لمحافظة أوكيناوا، والإجراءات الصارمة لمحافظات: (سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا)، التي كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد حتى 22 أغسطس.
وفي أوكيناوا، لا يزال يُطلب إغلاق من المطاعم والحانات.
يُحظر أيضًا تقديم الكحول أثناء فرض الإجراءات الصارمة؛ ولكن يُسمح لحكام المحافظات بتخفيف القيود وفقًا لتقديرهم الخاص.
وقد تم رفع الإجراءات الصارمة عن محافظات: (هوكايدو، آيتشي، كيوتو، هيوغو، وفوكوؤكا) في منتصف ليل أمس الأحد؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:32 AM
قالت: سيتم حظر حضور المتفرجين في الأولمبياد في العاصمة وعدة محافظاتإعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس
فرضت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اليوم الاثنين حتى 22 أغسطس؛ لاحتواء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا.
وسيُطلب إغلاق المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية، مرة أخرى.
وفي أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو؛ سيتم حظر حضور المتفرجين في العاصمة ومحافظات: (سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، وكذلك هوكايدو، وفوكوشيما).
مددت الحكومة حالة الطوارئ لمحافظة أوكيناوا، والإجراءات الصارمة لمحافظات: (سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا)، التي كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد حتى 22 أغسطس.
وفي أوكيناوا، لا يزال يُطلب إغلاق من المطاعم والحانات.
يُحظر أيضًا تقديم الكحول أثناء فرض الإجراءات الصارمة؛ ولكن يُسمح لحكام المحافظات بتخفيف القيود وفقًا لتقديرهم الخاص.
وقد تم رفع الإجراءات الصارمة عن محافظات: (هوكايدو، آيتشي، كيوتو، هيوغو، وفوكوؤكا) في منتصف ليل أمس الأحد؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".
، إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.