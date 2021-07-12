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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1100 إصابة جديدة بكوفيد- 19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 169 ألفاً و146 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2044، كما تعافي من المرض 427 حالة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفاً و187 حالة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 283102 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 218412 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16396 حالة بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:26 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضيةكورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1100 إصابة جديدة بكوفيد- 19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 169 ألفاً و146 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2044، كما تعافي من المرض 427 حالة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفاً و187 حالة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 283102 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 218412 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16396 حالة بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.
، كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر ،
المصدر : الخليج 365
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