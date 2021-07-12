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محمد بن مسعود - الدمام - أقر مجلس النواب المصري تعديلًا تشريعيًّا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطال النساء.
وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش من جنحة إلى جناية، وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبسُ خمس سنوات، بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وقد ينال مرتكب التحرش الجنسي، عقوبة بالسجن سبع سنوات كحد أدنى، إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح، أو اشترك أكثر من شخص واحد في العملية، أو إذا كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:25 AMمصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء
أقر مجلس النواب المصري تعديلًا تشريعيًّا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي الذي يطال النساء.
وبموجب هذا التعديل، سيتحول التحرش من جنحة إلى جناية، وسيصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبسُ خمس سنوات، بعد أن كانت سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وقد ينال مرتكب التحرش الجنسي، عقوبة بالسجن سبع سنوات كحد أدنى، إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح، أو اشترك أكثر من شخص واحد في العملية، أو إذا كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.
، مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء ،
المصدر : الخليج 365
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