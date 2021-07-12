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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة تمتد -إن شاء الله- الى أجزاءٍ من جنوب وجنوب غرب منطقتَي الرياض والشرقية، ومتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاءً من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الحالة صيفية وهي نتيجة لتقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، وتابع: متوقع أن تستمر -إن شاء الله- أياماً، الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وفرصة السيول أمر وارد.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:28 AM
نتيجة لتقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبةتمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة تمتد -إن شاء الله- الى أجزاءٍ من جنوب وجنوب غرب منطقتَي الرياض والشرقية، ومتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاءً من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الحالة صيفية وهي نتيجة لتقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، وتابع: متوقع أن تستمر -إن شاء الله- أياماً، الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وفرصة السيول أمر وارد.
، تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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