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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على جيزان، نجران، عسير؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة.
وتنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة، وطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:17 AM
غيوم على جيزان ونجران وعسير وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على جيزان، نجران، عسير؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى الباحة.
وتنشط الرياح السطحية على سواحل مكة المكرّمة، وطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.
، "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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