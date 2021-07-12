شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" : يمكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 42 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد 42 يومًا فقط.

وتفاعل حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، مع استفسار أحد الأشخاص والذي تساءل: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا استرازينكا قبل 45 يوم هل يمكني أخذ الجرعة الثانية الآن والا لازم أكمل شهرين؟".

وأجاب حساب "الصحة 937"، أنه: "بشكل عام يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد 42 يوم، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية".