اخبار السعوديه

الصحة تعلن عن إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن عن إيقاف مؤتمر مستجدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، يقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداءً من يوم الأحد القادم

وقال العبدالعالي: “نلتقيكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك. من المهم جدًّا التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح. كل عام وأنتم بصحة وخير”.

ويذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا