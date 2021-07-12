شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن عن إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، يقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا ابتداءً من يوم الأحد القادم

وقال العبدالعالي: “نلتقيكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك. من المهم جدًّا التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح. كل عام وأنتم بصحة وخير”.

ويذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.