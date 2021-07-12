شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتهم مستشفى أمريكي بالتسبب في خطأ طبي بقلب طفله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اتهم مواطن مستشفى أمريكي بالتسبب في خطأ طبي بقلب طفله، منذ 5 سنوات مطالبا القنصلية السعودية في أمريكا بالبحث عن محامٍ مختص في سوء المهن الطبية.

وأوضح المواطن أنه طيلة هذه السنوات كان يتردد على وزارة الصحة، للحصول على تقرير يثبت الخطأ الطبي، لإكمال الإجراءات القانونية في مقاضاة المستشفى، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه حصل على تصريح من وزارة الصحة بالسفر لأمريكا لعلاج ابنه من مرض متلازمة "السيف الأحدب"، إلا أن مستشفى "منتفيوري" في مدينة نيويورك شخص حالته بأنه يعاني سرطانا في الغدد الليمفاوية، وباشر بمعالجته كيماويا.

وبعد 3 أشهر ادعى المستشفى أن هذه الخلايا السرطانية اختفت وتوقف العلاج، وبعد رحلة علاجية، استمرت 6 أشهر، انتهت فترة العلاج من قِبل وزارة الصحة التي أكدت إعادة المريض للمملكة، إلا أن أخصائيين في جراحة القلب بالمستشفى الأمريكي رفضوا عودة المريض بحجة أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في القلب، لتصحيح عيب خلقي في الصمام الأيسر.

ويتهم والد الطفل المستشفى بخطأ طبي، سبب ضعفا في عضلة القلب اليمنى، وتركيب جهاز منظم لنبضات القلب وداعم للعضلة، سيبقى في صدر المريض مدى الحياة.