شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على عدة مناطق بينها مكة والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأثنين، حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.

وقال الحصيني:"الحالة صيفية وهي نتيجة لتقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة".

وأضاف: "متوقع أن تستمر أيام الأمطار، وستكون متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وفرصة السيول أمر وارد تحت المتابعة".