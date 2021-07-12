شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. المؤرخ عمر العمروي لأمير عسير: "أعجزت من قبلك وسيحتار فيك من بعدك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، البروفيسور المؤرخ عمر بن غرامة العمروي، في منزله، تكريمًا له.

ووثق مقطع فيديو جانبًا من زيارة الأمير تركي بن طلال للدكتور العمروي أمام منزله، في لفتة لاقت إشادة واسعة.

وظهر العمروي موجهًا حديثه لأمير عسير بقوله: "أشهد لله أنك أعجزت من قبلك، وسيحتار فيك من بعدك، الله يرزقك الصحة والعافية"، ليرد الأمير تركي بن طلال بأنه لم يقم إلا بالواجب.

ويعد العمروي واحدًا من أبرز المؤرخين المعاصرين وله إسهامات كبيرة وملحوظة في التاريخ والتراث.

وللعمروي أكثر من 90 كتابًا وتحقيقًا في التاريخ والأنساب والبلدانيات، كما أن لدية في مكتبته الكبرى عشرات المخطوطات.