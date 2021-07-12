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مهندس يقترح شق قناة بحرية تربط الخليج العربي ببحر العرب عبر الربع الخالي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقترح المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني، شق قناة بحرية، تربط الخليج العربي ببحر العرب عبر صحراء الربع الخالي وعمان.

وقال المهندس السحيباني: "80 % من مسار القناة عبارة عن رمال يسهل إزاحتها، وجزء من المسار أقل من منسوب البحر".

وأشار إلى أن العائد من هذا المقترح أنه سيكون بديلا لمضيق هرمز، إضافة إلى إنشاء مشاريع ضخمة للثروة السمكية، وزراعة ملحية متمثلة في الأرز، ومشاريع سياحية أيضا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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