شكرا لمتابعة خبر عن سليمان العقيلي ينفي مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب السياسي سليمان العقيلي، على تصريحات نسبت إليه، تضمنت مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة.

ونفى العقيلي صحة تلك التصريحات، معلقا: "بدأت مطابخ الكذب والتدليس والتشويه تلفيق تصريحات ومواقف منسوبة لي ".

وأضاف: "اؤكد للجميع أن هذه التصريحات حول حضرموت وشبوة، غير صحيحة البتة وهي محض افتراء وتزوير بهدف تشويه مواقفي السياسية الوطنية والقومية".

وزعم أحد المواقع الإخبارية أن العقيلي قال: " إن تدخل السعودية في اليمن يجب أن يكون له ثمن، وتمسك السعودية بمحافظة حضرموت وشبوة يعتبر قليلاً مقابل ما قدمته السعودية" وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الكاتب العقيلي.