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سليمان العقيلي ينفي مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب السياسي سليمان العقيلي، على تصريحات نسبت إليه، تضمنت مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة.

ونفى العقيلي صحة تلك التصريحات، معلقا: "بدأت مطابخ الكذب والتدليس والتشويه تلفيق تصريحات ومواقف منسوبة لي ".

وأضاف: "اؤكد للجميع أن هذه التصريحات حول حضرموت وشبوة، غير صحيحة البتة وهي محض افتراء وتزوير بهدف تشويه مواقفي السياسية الوطنية والقومية".

وزعم أحد المواقع الإخبارية أن العقيلي قال: " إن تدخل في اليمن يجب أن يكون له ثمن، وتمسك السعودية بمحافظة حضرموت وشبوة يعتبر قليلاً مقابل ما قدمته السعودية" وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الكاتب العقيلي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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