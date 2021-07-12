شكرا لمتابعة خبر عن سليمان العقيلي ينفي مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):علق الكاتب السياسي سليمان العقيلي، على تصريحات نسبت إليه، تضمنت مطالبته بضم حضرموت وشبوة للمملكة.
ونفى العقيلي صحة تلك التصريحات، معلقا: "بدأت مطابخ الكذب والتدليس والتشويه تلفيق تصريحات ومواقف منسوبة لي ".
وأضاف: "اؤكد للجميع أن هذه التصريحات حول حضرموت وشبوة، غير صحيحة البتة وهي محض افتراء وتزوير بهدف تشويه مواقفي السياسية الوطنية والقومية".
وزعم أحد المواقع الإخبارية أن العقيلي قال: " إن تدخل السعودية في اليمن يجب أن يكون له ثمن، وتمسك السعودية بمحافظة حضرموت وشبوة يعتبر قليلاً مقابل ما قدمته السعودية" وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الكاتب العقيلي.