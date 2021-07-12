شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للمملكة ستأخذ مجالات التعاون نحو آفاق أوسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على أهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.

وقال الأمير خالد: "زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقائه أخيه مولاي خادم الحرمين الشريفين تُدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات السعودية العُمانية التاريخية والمتجذرة".

وأضاف: "مرحلةٌ ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب وأشمل وأوسع".

وتأتي زيارة سلطان عمان إلى المملكة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، حيث تم استقباله أمس الأحد، في قصر نيوم، وعُقد بحضور ولي العهد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

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