البرلمان العربي: زيارة سلطان عُمان للمملكة  تؤكد عمق علاقات البلدين

الرياض - محمد عبدالله - ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنها ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وأشار العسومي في بيان اليوم إلى أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات كافة.

وبين أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على المستويات كافة، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وشدَّد على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.

ونوّه رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.