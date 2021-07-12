«الفالح» ووزير التجارة العُماني يبحثان سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في نيوم، الأحد، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف.

وجرى -خلال اللقاء- متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.