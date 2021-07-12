أخبار السعودية.. إجازة التبديل بين لقاحات كورونا.. وعدد أيام إجازة العيد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث شهد شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، في زيارة تاريخية قام بها السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وإلى التفاصيل:

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً للسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، كما قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسُلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

بالفيديو.. خادم الحرمين يودع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر نيوم

ودّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، سلطان عمان هيثم بن طارق لحظة مغادرته قصر نيوم.

«الصحة»: يمكن التبديل بين جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لتطورات فيروس كورونا، إنه يمكن التبديل بين جرعات لقاح موديرنا وغيره من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في السعودية، وأوضح متحدث الصحة، أن اللقاحات مهمة جدا للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تشكل فارقًا كبيرًا في مواجهة الجائحة.

«الصحة» توجه نصائح لمرضى الضغط لتقليل خطر الإصابة بـ«كورونا»

وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات المهمة لأصحاب الأمراض المزمنة بخاصة المصابين بأمراض ارتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار تقليل فرص خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد، وحثت المصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم التحكم فيه باتباع خط العلاج والوصفات الطبية الموصوفة للحالة من قبل الطبيب والتسجيل في تناول جرعات لقاح كورونا.

«الصحة»: الخروج من العزل المنزلي لمصابي كورونا قبل التعافي خطير جدًا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب أن تكون آخر 3 أيام من العزل دون أعراض، مشيرًا إلى أن الخروج من العزل المنزلي لمصابي كورونا قبل التعافي خطير جدًا، موضحًا أن اللقاحات مهمة جدًا للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تشكل فارقًا كبيرًا في مواجهة الجائحة.

«الموارد البشرية» تعلن موعد وعدد أيام إجازة «الأضحى» للقطاع الخاص

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه يستحق العامل بالقطاع الخاص إجازة بمناسبة عيد الأضحى هذا العام 1442هـ - 2021م مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، موضحة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

جسر الملك فهد يعلن تحديث الاشتراطات لدخول المملكة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صدور تحديثات من الجهات الصحية لدخول المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بالسماح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم ، ساينوفاك) باشتراط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية والموضحة سابقاً إضافة إلى فحص pcr خلال ٧٢ ساعة، وجددت التذكير بأن اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي لقاح فايزر-بايونتك ولقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ولقاح موديرنا ولقاح جانسين (جونسون آند جونسون).

5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد إن 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد، وأوضح أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي القيصومة بـ4ْ9 درجة مئوية، وسط الرياض (محطة أتوماتيكية) 4ْ8 درجة مئوية، القصيم ورفحاء 4ْ7 درجة مئوية، الأحساء 4ْ6 درجة مئوية.

الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحد، هطول الأمطار بدءًا من يوم الأربعاء المقبل على مناطق عسير وجازان ونجران، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ونشر المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، خريطة لطقس يوم الأربعاء تكشف عن أماكن هطول الأمطار على المناطق السبع.

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