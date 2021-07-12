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السعودية | طقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 7:22 صباحًا, 12 يوليو 2021 م

المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم) فيما تكون السماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة) ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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