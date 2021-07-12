شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بفتح 3 أبواب استعداداً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح باب الملك عبدالعزيز ، بالإضافة إلى باب العمرة وباب الفتح استعدادا لموسم الحج .

وأكد عقب افتتاحه الباب، إن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، مبيناً أن التوجيهات السديدة تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن الرئيس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.