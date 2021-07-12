مسام ينزع 1863 لغماً حوثياً في اليمن خلال أسبوع

محمد الفلاح - مسام ينزع 1863 لغما حوثيا في اليمن خلال أسبوع

الإثنين 12 يوليه 2021

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، الأحد، انتزاع 1863 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.



وأفاد بيان صادر عن مكتب مسام الإعلامي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري 1317 ذخيرة غير منفجرة.

وذكر أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي، أيضاً 521 لغما مضادا للدبابات و23 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق مسام الأسبوع الماضي من تطهير 314741 مترا مربعا من الأراضي، ليصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية المشروع ولغاية 9 يوليو الجاري 24.437.882 مترا مربعا من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .