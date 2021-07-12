شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..لحظة استقبال "صقور السعوية" لسلطان عمان ومرافقة طائرته حتى هبوطها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جرى استقبال سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أمس الأحد، بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني.

ووثق مقطع فيديو جانبًا من مراسم استقبال سلطان عمان ومرافقة صقور السعودية لطائرته حتى هبوطها في مطار نيوم شمال غرب المملكة.

كما تضمنت المراسم إطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم السلطان هيثم بن طارق، إضافة إلى عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، ومن ثم توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

وتستمر زيارة سلطان عمان للملكة يومين، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله -.