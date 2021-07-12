شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف للبريد السعودي: "ما عرفنا نلقاها منكم والا من البلدية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الكاتب الصحفي عبد الله الشريف عن تجربة سابقة مع البريد السعودي، وذلك من خلال تفاعله مع شكوى للصحفي عادل السلمي من تأخير توصيل البريد.

وكان السلمي قال في شكواه: "هل الاستراتيجية الجديدة للبريد السعودي أن يتأخر توصيل البريد الممتاز ويرد عليك موظف خدمة العملاء ويقول الشحنة للأسف قد تكون مفقودة؟".

ومن جانبه تفاعل الشريف مع السلمي بقوله: "يا رجل خذ وخل، اشترك بالقوة ولا تصلك أي طرود، أصحاب المحلات يرغمون على دفع 500 ريال ولا يحصلون على أي خدمة".

وفي هذا السياق طلب البريد السعودي من عبدالله الشريف، التواصل لمعرفة تفاصيل المشكلة التي واجهته، ليرد الأخير قائلا: "أبشركم خسرنا وقفلنا المحل من سنتين، ما عرفنا نلقاها منكم والا من البلدية أو الكهرباء".

وأضاف الشريف: "كملت السالفة بالضرائب، نفكر نفتح في جيبوتي على الأقل بريدهم وبلديتهم وكهربهم تراعي الحال".