شكرا لمتابعة خبر عن السلطان هيثم بن طارق: السعودية بقيادة الملك سلمان تمضي نحو مستقبل مشرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق.

وأبدى سلطان عمان أمله في مزيد من التعاون مع السعودية لتحقيق تطلعات الشعبين العماني والسعودية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد استقبل اليوم، في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث أجرى معه جلسة مباحثات رسمية.

وشهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

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