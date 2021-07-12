62 % من طلاب المدارس في 3 مناطق

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نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (3) مواطنين في...
جدة أولا والأحساء تفوق الرياض في المحلات المخالفة
تصدرت أمانة جدة الإنذارات والمخالفات والإغلاق في قائمة أعمال الرقابة الصحية على عدد المحلات المخالفة بواقع 102909 محلات مخالفة،...
تعليم افتراضي للمناسك
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،...
الهلال الأحمر جاهز للموسم
أكملت غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد الانطلاقة...
مراكز ميدانية للخدمات البلدية
تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة، لمتابعة خطة عمل مراكز الخدمات...
أولوية لازدواج طريق العيون العقير
كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية عن إدراج تنفيذ ازدواج طريق «العيون - العقير»، التابع لمحافظة الأحساء، ضمن أولويات مشاريع...
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