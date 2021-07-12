62 % من طلاب المدارس في 3 مناطق

نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (3) مواطنين في... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 02 ذو الحجة 1442 هـ 02 ذو الحجة 1442 هـ

جدة أولا والأحساء تفوق الرياض في المحلات المخالفة تصدرت أمانة جدة الإنذارات والمخالفات والإغلاق في قائمة أعمال الرقابة الصحية على عدد المحلات المخالفة بواقع 102909 محلات مخالفة،... جدة: محمد بن غرسان جدة: محمد بن غرسان 02 ذو الحجة 1442 هـ 02 ذو الحجة 1442 هـ

تعليم افتراضي للمناسك دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ذو الحجة 1442 هـ 02 ذو الحجة 1442 هـ

الهلال الأحمر جاهز للموسم أكملت غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد الانطلاقة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ذو الحجة 1442 هـ 02 ذو الحجة 1442 هـ

مراكز ميدانية للخدمات البلدية تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة، لمتابعة خطة عمل مراكز الخدمات... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 02 ذو الحجة 1442 هـ 02 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> أولوية لازدواج طريق العيون العقير كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية عن إدراج تنفيذ ازدواج طريق «العيون - العقير»، التابع لمحافظة الأحساء، ضمن أولويات مشاريع... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 01 ذو الحجة 1442 هـ 01 ذو الحجة 1442 هـ

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