محمد بن مسعود - الدمام - بعد الوصول لركلات الترجيح نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو. وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا. وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1. سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب. "إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" محمد السيّد الخليج 365 2021-07-12 نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو. وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا. وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1. سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب. 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 01:19 AM اخر تعديل 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 03:57 AM بعد الوصول لركلات الترجيح بعد الوصول لركلات الترجيح نجح المنتخب الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو. وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا. وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1. سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب. ، "إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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