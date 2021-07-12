- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".
يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليوروياسر نجدي الخليج 365 2021-07-12
التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".
يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:15 AM
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
03:36 AM
التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".
يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.
، شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.