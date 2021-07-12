شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: التنسيق والتشاور يصب في صالح دعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عاليا، الزيارة المهمة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية

وأشار العسومي، في بيان، أمس، إلى أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله»، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات كافة.

وأكد أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على المستويات كافة، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربيا وإقليميا ودوليا.

وشدَّد على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لا سيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.

ونوّه رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.